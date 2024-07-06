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Байден перечислил свои заслуги за годы президентства

Байден: я парень, который остановил Путина и сплотил 50 стран вокруг Украины

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Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что за годы президентства он «остановил» российского лидера Владимира Путина, расширил Североатлантический альянс и сплотил 50 государств вокруг Украины, поэтому достоин второго срока.

Журналист спросил у главы Белого дома, сможет ли он еще четыре года управлять страной в случае переизбрания.

«Я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина», — ответил Байден.

По его словам, он инициировал создание тихоокеанского оборонного альянса AUCUS, сплотил полсотни стран мира вокруг Киева и убедил их помогать Украине. Также американский лидер отметил, что повлиял на решение Японии «расширить свой бюджет» на военные расходы и добился, чтобы Южная Корея вложила десятки миллиардов долларов в развитие полупроводниковой промышленности США.

До этого в интервью Байден заявил, что не проходил тест на когнитивные способности, и уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли сделать это и показать американцам результаты тестирования.

Ранее Байден взял на себя ответственность за провал на дебатах.

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