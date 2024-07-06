Реформатор Пезешкиян лидирует во втором туре выборов в Иране

Бывший министр здравоохранения и реформатор Масуд Пезешкиян удерживает лидерство на выборах президента Ирана после подсчета голосов почти на половине избирательных участков страны. Об этом заявил в эфире телеканала IRIB официальный представитель избирательного штаба Мохсен Эслами.

По его словам, после подсчета 13,55 млн бюллетеней на 29,17 тыс. избирательных участков (49,78% от общего числа) Пезешкян опережает представителя иранских консерваторов Саида Джалили. За экс-министра минздрава проголосовали 6,939 млн избирателей, а за лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности республики — 6,359 млн.

Подсчет голосов по итогам второго тура выборов продолжается. Лидером первого тура стал Пезешкян.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана носят дружеский и конструктивный характер, они будут укрепляться вне зависимости от того, кто займет в республике президентский пост.

Ранее мэр Тегерана снялся с выборов президента Ирана.