Назван кандидат, лидирующий на выборах президента Ирана

Бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян лидирует во втором туре президентских выборов Ирана, заявил глава иранской избирательной комиссии Мохсен Эслами. Об этом пишет агентство Tasnim.

По данным Эслами, после подсчета 2 547 381 голосов Пезешкян ненамного опережает своего соперника — представителя иранских консерваторов Саида Джалили.

«Масуд Пезешкиан набрал 1 263 874 голоса, а Саид Джалили 1 244 640 голосов», — сообщил Эслами.

Подсчет голосов продолжается, официальная статистика будет объявлена позже.

4 июля востоковед Кирилл Семенов отметил, что результаты избирательной кампании в Иране вряд ли повлияют на отношения республики с Россией, поскольку оба кандидата в лидеры страны придерживаются суверенного курса.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана носят дружеский и конструктивный характер, они будут укрепляться вне зависимости от того, кто займет в республике президентский пост.

Ранее мэр Тегерана снялся с выборов президента Ирана.