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Назван кандидат, лидирующий на выборах президента Ирана

Избирком: Пезешкиан опережает Джалили и лидирует на выборах в Иране

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WANA/Reuters

Бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян лидирует во втором туре президентских выборов Ирана, заявил глава иранской избирательной комиссии Мохсен Эслами. Об этом пишет агентство Tasnim.

По данным Эслами, после подсчета 2 547 381 голосов Пезешкян ненамного опережает своего соперника — представителя иранских консерваторов Саида Джалили.

«Масуд Пезешкиан набрал 1 263 874 голоса, а Саид Джалили 1 244 640 голосов», — сообщил Эслами.

Подсчет голосов продолжается, официальная статистика будет объявлена позже.

4 июля востоковед Кирилл Семенов отметил, что результаты избирательной кампании в Иране вряд ли повлияют на отношения республики с Россией, поскольку оба кандидата в лидеры страны придерживаются суверенного курса.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана носят дружеский и конструктивный характер, они будут укрепляться вне зависимости от того, кто займет в республике президентский пост.

Ранее мэр Тегерана снялся с выборов президента Ирана.

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