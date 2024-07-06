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В Иране закрылись избирательные участки в рамках второго тура президентских выборов

Mehr: в Иране завершился второй тур внеочередных президентских выборов

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Thaier Al-Sudani/Reuters

Избирательные участки, на которых жители Ирана голосовали в рамках проведения второго тура внеочередных выборов президента, закрылись по всей стране. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на Наблюдательный совет страны, осуществляющий надзор за проведением выборов.

«Завершился период голосования на президентских выборах», — отмечается в сообщении.

Избиратели, которые остались внутри участков, еще смогут проголосовать.

Во второй тур прошли сторонник реформ Масуд Пезешкиан, набравший наибольшее количество голосов в первом туре, и представитель иранских консерваторов Саид Джалили.

4 июля востоковед Кирилл Семенов сообщил, что результаты избирательной кампании в Иране вряд ли повлияют на отношения республики с Россией, поскольку оба кандидата в лидеры страны придерживаются суверенного курса.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана носят дружеский и конструктивный характер, они будут укрепляться вне зависимости от того, кто займет в республике президентский пост.

Ранее Иран пообещал не менять курс в отношениях с Россией.

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