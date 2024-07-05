Орбан прибыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Азербайджан для участия в неформальном саммите глав стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше. Об этом сообщает агентство АЗЕРТАДЖ.

Орбана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, спецпредставитель президента Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Журналисты отметили, что в Физулинском аэропорту, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь гостя был выстроен почетный караул.

До этого премьер-министр Венгрии прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Орбан назвал свой визит продолжением «мирной миссии», опубликовав фото из аэропорта Внуково.

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта.

Ранее в Германии назвали цель поездки Орбана в Москву.