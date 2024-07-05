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Орбан успел улететь из Москвы до начала сильной грозы

ТАСС: Орбан покинул Москву до начала сильного ливня с грозой

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Сергей Булкин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан улетел из Москвы до начала сильной грозы в российской столице. Об этом сообщает ТАСС.

«Премьер-министр покинул Москву до начала сильного ливня с грозой», — сообщил агентству дипломатический источник.

5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву. В рамках визита он обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным пути урегулирования украинского конфликта.

В Кремле отметили, что Орбан приехал по своей инициативе, а предложение о визите было озвучено всего двумя днями ранее.

В Евросоюзе визит венгерского лидера в Москву вызвал неоднозначную реакцию.

В Прибалтике заявили, что поездка навредит авторитету Венгрии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко осудил встречу Орбана и Путина. Он заявил, что Орбан представлял на переговорах лишь Венгрию, а не весь Евросоюз.

Помимо этого в бундестаге выразили желание лишить Орбана председательства в Совете ЕС. Такое мнение выразил глава комитета по международным делам нижней палаты парламента Германии Михаэль Рот.

При этом оппозиционный депутат бундестага Севим Дагделен высказала противоположную позицию, отметив, что положительно относится к попыткам Орбана урегулировать украинский конфликт.

Ранее Венгрия призвала не путать выступающих за войну политиков с обычными европейцами.

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Визит Орбана в Москву
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