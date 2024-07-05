Бывшего московского депутата Иванова арестовали за публикацию запрещенной символики

Таганский районный суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Павла Иванова (признан в РФ иностранным агентом) виновным в демонстрации запрещенной в России символики. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Отмечается, что в Telegram-канале экс-депутата была найдена публикация с символикой экстремистской организации «Штабы Навального» (организация запрещена в России). В связи с этим его признали виновным по статье 20.3 КоАП РФ и отправили под арест на пять суток.

14 июня сообщалось, что Московский муниципальный депутат от КПРФ Павел Иванов объявил голодовку на фоне признания его иноагентом. Минюст считает, что он распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике» и «неоднократно организовывал несанкционированные публичные акции и участвовал в них».

Из-за признания Иванова иноагентом Московское отделение КПРФ не стало выдвигать его на выборах в Мосгордуму, выставив вместо него кандидатуру Андрея Воронкова.

15 мая президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, от федеральных до муниципальных.

Ранее в Госдуме узнали о попытках иноагентов и экстремистов вмешаться в выборы в России.