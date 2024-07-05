Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбана могут лишить председательства в Совете ЕС за переговоры с РФ

В бундестаге выразили желание лишить Орбана председательства в Совете ЕС

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Глава комитета по международным делам нижней палаты парламента Германии (бундестага) Михаэль Рот призвал лишить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана председательства в Совете Евросоюза за его визит в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Либо венгерское правительство уважает свою нынешнюю роль в ЕС, либо оно должно сложить председательство», — заявил Рот.

Парламентарий убежден, что Орбан, который назвал свой визит «миссией мира», якобы подрывает основные принципы внешней политики Европейского союза.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику Брюсселя в отношении визита венгерской делегации в РФ призвал не путать европейских политиков, которые выступают за ведение боевых действий, с гражданами Европы.

Кроме того, Сийярто сказал, что без диалога шанса на выход из украинского кризиса нет.

5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву. В рамках визита Орбан обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным пути урегулирования украинского конфликта.

Ранее Орбан заявил, что Европа живет «в тени войны» на Украине.

Все новости на тему:
Визит Орбана в Москву
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами