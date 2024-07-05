Президент Грузии упрекнула правительство страны в подрыве отношений с США

Правительство Грузии ставит под угрозу стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. С таким заявлением выступила президент республики Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС.

«Они [правительство Грузии] поставили под угрозу европейский путь, приняв российский закон [закон об иноагентах], а в результате оскорблений американских партнеров и обвинений в их адрес сейчас уже ставят под угрозу наше стратегическое партнерство», – подчеркнула президент.

5 июля в Пентагоне сообщили, что откладывают совместные военные учения с Грузией на неопределенный срок из-за пересмотра двусторонних отношений.

После этого минобороны Грузии заявило, что продолжат военное сотрудничество с Вашингтоном, несмотря на перенос Соединенными Штатами проведения совместных учений. В ведомстве также отметили, что сейчас идет подготовка к многонациональным учениям «Проворный дух 2025».

Ранее в Грузии заявили о перезагрузке отношений с США.