Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Грузии упрекнула правительство страны в подрыве отношений с США

Зурабишвили: правительство Грузии ставит под угрозу партнерство с США

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Правительство Грузии ставит под угрозу стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. С таким заявлением выступила президент республики Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС.

«Они [правительство Грузии] поставили под угрозу европейский путь, приняв российский закон [закон об иноагентах], а в результате оскорблений американских партнеров и обвинений в их адрес сейчас уже ставят под угрозу наше стратегическое партнерство», – подчеркнула президент.

5 июля в Пентагоне сообщили, что откладывают совместные военные учения с Грузией на неопределенный срок из-за пересмотра двусторонних отношений.

После этого минобороны Грузии заявило, что продолжат военное сотрудничество с Вашингтоном, несмотря на перенос Соединенными Штатами проведения совместных учений. В ведомстве также отметили, что сейчас идет подготовка к многонациональным учениям «Проворный дух 2025».

Ранее в Грузии заявили о перезагрузке отношений с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами