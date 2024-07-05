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Путин не стал раскрывать, что рассказал ему Орбан о беседе с Зеленским

Путин и Орбан отказались раскрывать, что сказал Зеленский премьеру Венгрии

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стали раскрывать, что ответил украинский лидер Владимир Зеленский на предложение Будапешта о прекращении огня. Об этом сообщает ТАСС.

На совместном брифинге был задан соответствующий вопрос. Орбан сообщил, что передал слова Зеленского Путину.

Российский лидер, в свою очередь, также отказался раскрывать подробности.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Виктор Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского.

5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву для обсуждения путей урегулирования украинского конфликта.

В Кремле отметили, что Орбан приехал по своей инициативе, а предложение о визите было озвучено всего двумя днями ранее.

До этого, 2 июля, премьер Венгрии побывал в Киеве, поддержал «мирные инициативы» Владимира Зеленского и предложил посредничество Венгрии в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Орбан заявил, что Европа живет «в тени войны» на Украине.

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