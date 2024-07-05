В Кремле ответили на вопрос о сроках визита Путина в Турцию

Конкретные сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию согласуют на уровне помощников глав двух государств. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Конкретные сроки мы будем согласовывать сами уже, на нашем уровне», — сказал он журналистам в ответ на вопрос, можно ли ожидать визита российского лидера в Турцию в ближайшее время.

3 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Путиным на саммите ШОС в Астане пригласил его приехать с визитом в Турцию.

Турецкий лидер в ходе общения со своим российским коллегой призвал его приехать в Турцию «в самом скором времени». В ответ глава РФ заявил, что принимает приглашение Эрдогана и собирается посетить Турцию в ближайшее время.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что нерешенные проблемы сохраняются в отношениях Российской Федерации и Турции, однако у руководства обеих стран есть политическая воля для их урегулирования.

Ранее Эрдоган назвал Путина дорогим другом.