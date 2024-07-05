В Кремле оценили перспективы проведения переговоров России и Украины

Предпосылок для возобновления переговоров по Украине сейчас нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

Песков заявил, что Россия неоднократно говорила о том, что желания проводить переговоры со стороны Украины пока не прослеживается. Напротив, как отметил пресс-секретарь Путина, в риторике Киева прослеживается желание не идти на переговоры по урегулированию конфликта.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ была и остается открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования на Украине, но этого не хочет Киев.

Также Путин сказал, что Москва настаивает на выводе Вооруженных сил Украины из четырех новых регионов России. Российский лидер отметил, что есть и другие условия мира. По его словам, они являются предметом рассмотрения в ходе возможной совместной работы.

Ранее в Кремле заявили, что на Западе и Украине еще задумаются над мирным планом Путина.