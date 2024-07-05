Вероятность победить на выборах для утратившего легитимность руководства Украины близка к нулю. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Шансы победить для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», — заявил российский лидер.

Президент, по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что в случае, если на Украине будет отменено военное положение, значит придется проводить выборы, которые так и не состоялись в необходимый срок.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. В ходе переговоров, которые состоялись в Сенатском дворце Кремля, политики среди прочих тем обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

24 мая российский лидер заявил, что легитимность правительства президента Украины Владимира Зеленского закончилась.

Путин подчеркнул, что Киев не заинтересован в проведении выборов на Украине и вечно будет тянуть с прекращением огня.

Ранее Путин обозначил важность диалога России и Венгрии.