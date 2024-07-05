Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил шансы нынешнего украинского руководства победить на выборах

Путин: шансы победить на выборах для украинского руководства близки к нулю

close
100%
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Вероятность победить на выборах для утратившего легитимность руководства Украины близка к нулю. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Шансы победить для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», — заявил российский лидер.

Президент, по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что в случае, если на Украине будет отменено военное положение, значит придется проводить выборы, которые так и не состоялись в необходимый срок.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. В ходе переговоров, которые состоялись в Сенатском дворце Кремля, политики среди прочих тем обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

24 мая российский лидер заявил, что легитимность правительства президента Украины Владимира Зеленского закончилась.

Путин подчеркнул, что Киев не заинтересован в проведении выборов на Украине и вечно будет тянуть с прекращением огня.

Ранее Путин обозначил важность диалога России и Венгрии.

Все новости на тему:
Визит Орбана в Москву
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами