Орбан рассказал о главной цели визита в Москву

Во время визита в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсуждал способы достижения мира на Украине. Об этом он сам заявил на пресс-конференции по итогам переговоров, сообщает ТАСС.

По словам Орбана, во время председательства в Евросоюзе Венгрия считает своей главной задачей обеспечение мира в Европе.

5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву. По словам его пресс-секретаря Берталана Хаваши, в рамках визита Орбан намерен обсудить с Путиным пути урегулирования украинского конфликта.

В Кремле отметили, что Орбан приехал по своей инициативе, а предложение о визите было озвучено всего двумя днями ранее.

Сам Орбан позже заявил, что его встреча с Путиным была «миссией мира» и подчеркнул, что «ради мира надо действовать».

Председательство в ЕС Венгрия начала с 1 июля, оно продлится полгода.

Подробнее о визите Орбана в Москву — в хронике «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Украины возмутились визитом Орбана в Москву.