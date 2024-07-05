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Орбан обсудил с Путиным три важных вопроса

Орбан спросил мнение Путина о прекращении конфликта на Украине

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спросил мнение президента России Владимира Путина о прекращении конфликта на Украине, возможности переговоров между сторонами и видении будущего Европы. Об этом он рассказал на брифинге по итогам переговоров, передает РИА Новости.

«Хотел услышать и услышал мнение Путина по трем важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести. И третье — это видение Европы после войны», — заявил Орбан.

Также политик заявил, что позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга, необходимо сделать много для приближения мира.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. В ходе встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, политики в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

До визита в Россию, 2 июля, Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Ранее Путин заявил, что Россия выступает за полное завершение украинского конфликта.

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