Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил текущие отношения России и ЕС

Путин заявил, что отношения России и ЕС находятся на самой низкой точке

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состояние отношений между РФ и Европейским союзом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с господином Орбаном обменялись мнениями о состоянии дел в отношениях России и Евросоюза, которые в настоящее время находятся на самой низкой точке», — сказал лидер РФ по итогам встречи с главой венгерского кабмина.

5 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с Путиным ввиду позиции блока по украинскому конфликту. По его словам, премьер Венгрии не получал мандата Брюсселя представлять Евросоюз в рамках потенциального визита в Москву.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. В ходе встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, премьер Венгрии и российский президент в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

В конце июня лидеры ЕС выступили за создание нового режима санкций против России за «дестабилизирующие действия за рубежом».

Ранее Орбан назвал встречу с Путиным особенной.

Все новости на тему:
Визит Орбана в Москву
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами