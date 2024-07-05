Путин оценил текущие отношения России и ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состояние отношений между РФ и Европейским союзом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с господином Орбаном обменялись мнениями о состоянии дел в отношениях России и Евросоюза, которые в настоящее время находятся на самой низкой точке», — сказал лидер РФ по итогам встречи с главой венгерского кабмина.

5 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с Путиным ввиду позиции блока по украинскому конфликту. По его словам, премьер Венгрии не получал мандата Брюсселя представлять Евросоюз в рамках потенциального визита в Москву.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. В ходе встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, премьер Венгрии и российский президент в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

В конце июня лидеры ЕС выступили за создание нового режима санкций против России за «дестабилизирующие действия за рубежом».

Ранее Орбан назвал встречу с Путиным особенной.