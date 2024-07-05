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Орбан заявил, что Европе нужен мир

Орбан заявил в Москве, что провел переговоры с Путиным, когда Европе нужен мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным тогда, когда Европе нужен мир. Его слова приводит РИА Новости.

«Европе нужен мир, для нее это самое важное», — сказал Орбан на пресс-конференции с Путиным.

В свою очередь, Путин поблагодарил Орбана за визит в Москву.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. В ходе встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, политики в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. 2 июля, Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров. Путин отмечал, что прекращение огня на Украине невозможно, назвав причиной этому ненадежность обещаний со стороны Киева.

Ранее в МИД Украины высказались по визиту Орбана в Москву.

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Визит Орбана в Москву
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