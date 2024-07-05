Медведев прокомментировал «истерику» в Европе после визита Орбана в Москву

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию властей стран Евросоюза на визит в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «истерика в Европе из-за визита Орбана в РФ» говорит о том, что Евросоюзу и США нужна война, а не мир.

5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву. По словам его пресс-секретаря Берталана Хаваши, в рамках визита Орбан намерен обсудить с Путиным пути урегулирования украинского конфликта.

В Кремле отметили, что Орбан приехал по своей инициативе, а предложение о визите было озвучено всего двумя днями ранее.

В Прибалтике раскритиковали визит Орбана в Москву и предупредили о последствиях. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это событие навредит авторитету Венгрии.

Визит венгерского премьера в РФ резко осудил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что Орбан представляет на переговорах лишь Венгрию, а не весь Евросоюз.

Подробнее о визите Орбана в Москву — в хронике «Газеты.Ru».

Ранее визит Орбана в Москву прокомментировал генсек НАТО.