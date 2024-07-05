Песков прокомментировал критику Орбана со стороны Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал критику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который нанес визит в Москву. Его слова опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Здесь, наверное, не наше дело разбираться в тонкостях полномочий — есть они у Орбана говорить от имени ЕС или нет», — заявил Песков.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту России Владимиру Путину посланий от украинского лидера Владимира Зеленского.

Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом 5 июля. Премьер обсудил с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине. 2 июля венгерский премьер посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, Орбан призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО обсудят визит Орбана в Москву.