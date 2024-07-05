Захарова оценила выборы в Британии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ход выборов в парламент Великобритании цитатой из «Алисы в стране чудес» писателя Льюиса Кэрролла. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.

4 июля Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) представило отчет об избирательном процессе в Великобритании. По словам Захаровой, оценки неутешительны, выявлены, серьезные нарушения и недочеты электоральной системы королевства. Она отметила, что ОБСЕ сознательно закрывает глаза на погрешности в британском электоральном законодательстве и отказывается от полноценного мониторинга за ходом выборов. Итоги выборов оценит небольшая миссия.

Захарова подчеркнула, что «десяток человек» вряд ли смогут качественно проконтролировать ход всего избирательного процесса. По ее словам, «профанации действия БДИПЧ» весьма показательны и заставляют вспомнить о двойных стандартах. Она напомнила, как Запад требует направить в те страны, чья политика его не устраивает, крупные миссии.

«Как говорил англичанин Льюис Кэрролл, «здесь нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте»... Похоже, именно этим сейчас и занимается британская избирательная система, стараясь сохранить видимость демократии», — заключила представитель МИД РФ.

5 июля стало известно, что Лейбористская партия одержала победу на выборах в нижнюю палату британского парламента, получив 326 из 650 мест. Таким образом она сформирует новое правительство. Консервативная партия Сунака, правившая 14 лет, потерпела крупнейшее поражение в своей истории. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что подает в отставку с поста лидера Консервативной партии после поражения на парламентских выборах.

Ранее в Британии сообщили о запугивании кандидатов в ходе выборов.