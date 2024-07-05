Политолог назвал главную цель визита Орбана в Россию

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию носит не столько политический, сколько экономический характер, считает политолог Данила Гуреев. В беседе с 360.ru он назвал политика противоречивой фигурой, объяснив его действия не дружбой с Россией, а преследованием интересов только своей страны.

«Орбан клеймится агентом [Владимира] Путина, сотрудником российских спецслужб и так далее. Это клеймо, которое вешают на западноевропейских политиков в тех случаях, когда те пытаются проводить свою национальную политику», — убежден Гуреев.

По его мнению, для России венгерский премьер не является хорошим другом — он политик, который всеми способами стремится выстроить экономику и политику своей страны максимально независимыми.

После того, как правящая партия Венгрии победила на выборах в Европарламенте, Орбан стал значимой фигурой для Евросоюза. По мнению Гуреева, это позволило взять ему на себя ответственность за вопросы отношения России и Украины, важные для всего ЕС. Именно в такой роли премьер ездил на Украину и теперь прибыл в Россию — он планирует передать российской стороне предложения украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта, полагает эксперт.

Однако для России визит Орбана по сути ничего важного за собой не несет — вопросы об Украине и возможности мирного урегулирования конфликта дальше разговоров не продвинутся, считает политолог. По его мнению, по этой причине экономика станет главной темой переговоров — венгерский премьер на них будет представлять интересы всего ЕС. Он призвал внимательно следить за тем, какие изменения последуют после переговоров именно в экономической сфере.

Напомним, сегодня днем Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом. До этого он в Киеве встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В Кремле сообщили, что переговоры Орбана и президента Владимира Путина продлятся минимум 2-3 часа. В НАТО подчеркнули, что премьер не представляет интересы альянса в ходе визита в Москву.

Олаф Шольц ранее резко высказался о визите Орбана в Москву.