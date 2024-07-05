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Генсек НАТО прокомментировал визит Орбана в Москву

Столтенберг: Орбан не представляет НАТО в ходе визита в Москву

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Ints Kalnins/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Москве представляет только свою страну и не имеет полномочий говорить от имени НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует РИА Новости.

При этом Столтенберг отметил, что Орбан заранее уведомил НАТО о том, что планирует отправиться в Москву. Генсек объединения отметил, что другие участники альянса смогут обсудить с венгерским премьером итоги его поездки на саммите НАТО на следующей неделе.

Столтенберг также подчеркнул, что Орбану следует помнить о необходимости «соблюдения территориальной целостности Украины», и выразил надежду, что глава правительства Венгрии поддержит декларацию с осуждением РФ на грядущем саммите.

Виктор Орбан прибыл в Москву 5 июля, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом он стал первым западным лидером, посетившим Россию с апреля 2022 года.

Как сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, одной из тем на переговорах президента РФ и венгерского премьера станет украинский конфликт.

Ранее о визите Орбана в Москву высказался канцлер Германии.

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Визит Орбана в Москву
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