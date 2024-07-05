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Генсек НАТО раскрыл главную тему предстоящего саммита

Столтенберг: поставки оружия Украине станут главной темой саммита НАТО в США

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Johanna Geron/Reuters

Поставки оружия и подготовка военных Украины станут главными темами саммита НАТО, который пройдет в США 9-11 июля. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Одной из главных тем станет укрепление поддержки Украины. Я рассчитываю, что союзники согласуют существенный пакет поддержки, включая дополнительные обещания систем ПВО и боеприпасов», — сказал Столтенберг, отметив, что он также рассчитывает на согласование передачи НАТО координирующей роли оказания поддержки Украины.

На саммите будет принято решение о выделении Украине новых средств противовоздушной обороны, отметил он.

Кроме того, ожидается подготовка двусторонних договоров по безопасности между странами альянса и Украиной и решение по вопросу расширения подготовки украинских военных в Польше.

До этого Столтенберг выразил надежду на то, что Украина получит приглашение вступить в альянс к 2034 году.

Ранее Столтерберг заявил, что 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности.

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