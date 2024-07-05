У Путина и Орбана запланирован рабочий ланч

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведут рабочий ланч с участием делегаций. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

Отмечается, что в переговорах задействованы министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, помощник президента Владимир Мединский. Позже они продолжат в этом же составе переговоры за рабочим ланчем.

Песков отметил, что лидеры России и Венгрии при необходимости пообщаются тет-а-тет, без делегаций.

Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом 5 июля. Премьер намерен обсудить с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Подробнее о визите Орбана в Москву — в хронике «Газеты.Ru».

Ранее Путин на встрече с Орбаном указал на негативный аспект в отношениях между РФ и Венгрией.