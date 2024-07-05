Путин на встрече с Орбаном указал на негативный аспект в отношениях между РФ и Венгрией

Товарооборот между Россией и Венгрией снизился за последнее время, что вызывает сожаление. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что у Москвы и Будапешта есть совместные проекты и они осуществляются.

«В любом случае очень рад вас видеть, и нам есть, о чем поговорить», — сказал президент России.

Орбан, в свою очередь, назвал особенной текущую встречу в Москве с президентом России.

Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом 5 июля. Премьер намерен обсудить с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Подробнее о визите Орбана в Москву — в хронике «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Песков назвал одну из ключевых тем на переговорах Путина и Орбана.