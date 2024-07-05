В Госдуме высказались о визите Орбана в Москву

Orbán Viktor/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Его слова приводит «Лента.ру».

«Теоретически все переговоры всегда способствуют мирному процессу, потому что любой конфликт всегда должен заканчиваться какими-то переговорами», — сказал он.

По его словам, в мирных переговорах находится какой-то консенсус, «который устраивает все стороны конфликта».

Он отметил, что визит Орбана несет позитивные ноты.

5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем переговоров станет Украина.

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что Орбан не предупредил ЕС о намерении посетить Москву.