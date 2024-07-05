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В Венгрии назвали манипулятивными исследования общественного мнения по Украине

Орбан: исследования общественного мнения в Европе по Украине манипулятивны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал европейские исследования общественного мнения по Украине манипулятивными. Своим мнение он поделился в эфире радио Kossuth.

«Можно прочитать всякого рода исследования, но после того, как Европа решила ввязаться в эту войну на стороне Украины, то разговор о войне и исследования о войне тоже являются частью войны», — сказал Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что с трудом может поверить в такие исследования, поскольку обычно они создаются под умышленным влиянием.

До этого опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR) показал, что европейцы склоняются к мысли о неспособности Украины победить Россию в конфликте. Отвечая на вопрос о наиболее вероятном исходе, жители разных стран Европы допустили победу РФ.

В феврале опрос ECFR показал, что 37% европейцев ожидают завершения украинского конфликта посредством урегулирования.

Ранее в ЕС исключили для себя официальные контакты с Путиным.

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