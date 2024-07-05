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В МИД РФ отреагировали на планы Армении сменить своего посла в России

МИД РФ: Москва считает прерогативой Еревана назначение посла в РФ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия считает прерогативой Армении определение и назначение посла республики в Москве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Прерогатива направляющего государства определять кандидатуру посла в той или иной стране», — сказал он журналистам.

До этого сообщалось, что спикер парламента республики Ален Симонян на совместной пресс-конференции с членами делегации Конгресса США заявил, что Армения планирует сменить посла в Российской Федерации.

По словам Симонян, кандидатура нового посла уже представлена, ожидается его назначение.

При этом парламентарий не назвал имя кандидата на должность посла в РФ.

По данным армянских СМИ, официальный Ереван предложил на должность нового посла в Москве депутата парламента от правящей партии «Гражданский договор», предпринимателя Гургена Арсеняна. Сейчас пост посла Армении в России занимает Вагаршак Арутюнян, он был назначен на этот пост в января 2022 года.

Ранее посол Армении посетил место обрушения дома после атаки ВСУ по Белгороду.

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