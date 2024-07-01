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Посол Армении посетил место обрушения дома после атаки ВСУ по Белгороду

Посол Армении Арутюнян посетил место обрушения дома после атаки ВСУ по Белгороду

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Посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян посетил место обрушения подъезда жилого дома из-за атаки ВСУ в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь чувство одно можно испытывать — сострадание, понимание всего масштаба этого горя. И, естественно, возникает желание, чтобы это все быстрее закончилось», — заявил дипломат.

До этого делегация Армении побывала в украинской Буче.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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