Политолог: Зеленский передумал насчет переговоров, так как ситуация зашла в тупик

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Россией прозвучало в одно время с аналогичными разговорами на Западе, отметила политолог Евгения Войко. Это говорит о том, что ситуация «дошла до точки», в которой уже все страны стремятся к завершению конфликта, заявила она в беседе с 360.ru.

По мнению Войко, сегодня и дружественные и противостоящие России страны стремятся смоделировать ситуацию на международной арене после завершения конфликта на Украине. Слова Зеленского о переговорах с Россией через посредника резко отличаются от предыдущих заявлений, в которых он категорично отказывался от дипломатического завершения конфликта, подчеркнула эксперт.

«Тем не менее сейчас ситуация меняется», — подчеркнула она.

Она также назвала важной деталью для российско-украинского конфликта вступление Белоруссии в ШОС — по мнению политолога, это признак активной отстройки «архитектуры евразийской безопасности». Также это признак того, что мир не стоит на месте и страны продолжают сотрудничать друг с другом.

«Довольно активная идет коммуникация и по вопросам безопасности, и, допустим, транспортно-логистическим, интеграционным. И все это происходит как раз-таки без участия западных стран и Украины», — заключила специалист.

Напомним, на днях Зеленский заявил, что Вашингтон и Пекин могли бы стать посредниками в переговорах между Москвой и Киевом, благодаря чему можно было бы завершить конфликт до конца 2024 года. В Кремле это исключили, подчеркнув, что ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто либо еще не может быть посредником, так как Киев отвергает любой мирный диалог.

Ранее Виктор Орбан сообщил, что у Венгрии нет мандата на переговоры от имени ЕС по Украине.