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Борт из Венгрии приземлился в Москве на фоне сообщений о визите Орбана

FlightAware: борт из Венгрии сел во «Внуково» на фоне сообщений о визите Орбана

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Shutterstock

Борт из Венгрии приземлился в московском аэропорту «Внуково» на фоне сообщений в СМИ о возможном визите венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию. Это следует из данных портала FlightAware.

5 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) исключает для себя любые официальные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным ввиду позиции блока по украинскому конфликту, Виктор Орбан не получал мандата Брюсселя представлять Евросоюз в рамках потенциального визита в Москву.

До этого сообщалось, что Венгрия не предупредила другие страны Евросоюза о намерении Орбана посетить Россию.

До этого Орбан в Киеве предлагал план по прекращению огня. 2 июля он посетил Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. В ходе встречи обсуждалась возможность приостановки огня до начала мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Украина отвергла план Орбана о переговорах с Россией. Орбан первый раз за почти десять лет посетил Украину. Политик пытался лично уговорить Зеленского прекратить огонь по всей линии фронта и сделать это даже до начала каких-то переговоров с Россией. Однако Киев выступил резко против, считая, что передышка укрепит Россию и позволит Москве победить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине.

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Визит Орбана в Москву
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