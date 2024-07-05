В «украинских застенках» находятся тысячи инакомыслящих, но правозащитные организации на Западе это не интересует. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Я упомянул только троих узников совести, который сейчас находятся в украинских застенках. На самом деле их там тысячи. Однако ни судьба пострадавших от рук украинских боевиков российских журналистов, ни судьба украинских журналистов, позволивших себе выступить против диктатуры Зеленского, никого в «цивилизованных» правозащитных кругах не интересует», — заявил дипломат.

По его мнению, лидеры западных союзников Киева намеренно закрывают глаза на любые преступления украинских властей.

5 июля бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский, пользуясь конфликтом с РФ, превратил свою страну в концлагерь и ограничил права украинцев.

1 июля Служба безопасности Украины заявила о задержании «активистов», которые хотели объявить об отстранении действующей власти на Украине. В ведомстве сообщили, что группа планировала провести «провокации» в Киеве под видом проведения «вече» и захватить здание Верховной рады. У задержанных нашли оружие и боеприпасы. Их отправили под арест, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее украинские СМИ раскрыли мечту Зеленского.