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В Госдуме узнали о попытках иноагентов и экстремистов вмешаться в выборы в России

Пискарев: иноагенты и экстремисты пытаются вмешаться в выборы РФ в сентябре

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Нина Зотина/РИА Новости

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации фиксирует попытки иноагентов и организаций, признанных в стране нежелательными и экстремистскими, повлиять на проведение выборов в сентябре. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

Отмечается, что зафиксирована широкая поддержка в медиапространстве ряда кандидатов со стороны таких лиц и организаций.

Глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что думская комиссия приступила к отслеживанию попыток внешнего вмешательства в выборы.

14 июня Центральная избирательная комиссия Российской Федерации назначила на 8 сентября довыборы депутатов Государственной думы в трех одномандатных округах в Республике Хакасии, Брянской области и Ростовской области. Также в ЦИК заявляли, что дополнительные выборы депутатов Госдумы в трех освободившихся одномандатных округах официально будут проходить не один, а три дня.

Кроме того, сообщалось, что в Москве с 6 по 8 сентября 2024 года пройдут выборы в Мосгордуму, а также жителям столицы предстоит выбрать муниципальных депутатов в Троицком и Новомосковском округах.

Ранее стало известно, что от Хакасии в Госдуму будет баллотироваться бывший министр.

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