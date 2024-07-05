В ЕС исключили для себя официальные контакты с Путиным

ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным ввиду позиции блока по украинскому конфликту, премьер Венгрии Виктор Орбан не получал мандата Брюсселя представлять Евросоюз в рамках потенциального визита в Москву. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Эта позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным… венгерский премьер-министр не представляет ЕС ни в какой форме», — считает Боррель.

До этого сообщалось, что Венгрия не предупредила другие страны Евросоюза о намерении премьера Виктора Орбана посетить Россию.

По оценке издания, Будапешт таким образом попирает принцип ЕС о добрососедском сотрудничестве.

Газета Financial Times писала, что в Евросоюзе возмущены потенциальным визитом премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву.

При этом сам Орбан заявлял, что председательство Венгрии в Евросоюзе не дает ей мандата на переговоры по Украине, но оно может побудить стороны к началу этого пути.

Ранее в Совфеде отреагировали на отказ Зеленского от мирной инициативы Орбана.