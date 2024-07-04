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В Совфеде отреагировали отказ Зеленского от мирной инициативы Орбана

Сенатор Карасин счел деструктивным отказ Зеленского от мирной иницативы Орбана

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал деструктивным и ожидаемым отказ Владимира Зеленского от мирных инициатив премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщает «Лента.Ru».

«Это очередной абсолютно деструктивный шаг с его стороны. Орбан — человек известный, человек, который представляет страну-председателя Евросоюза в нынешнее время», — заявил Карасин.

Парламентарий не удивился соответствующему заявлению Зеленского, отметив, что позиция президента Украины «вряд ли способствует налаживанию какого-то диалога»,

До этого Зеленский заявил, что Украина отвергает предложение премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

По его словам, остановка боевых действий на Украине возможна только в том случае, если будет создан четкий план того, что будет со страной в будущем. Президент подчеркнул, что такая договоренность может быть достигнута преимущественно на международной площадке и в присутствии тех стран, «лидерам которых доверяют».

Ранее Пушков пояснил, почему к словам Орбана о прекращении огня на Украине стоит прислушаться.

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