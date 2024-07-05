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Названы два главных кандидата на замену Байдену

FT: спонсоры демократов в США назвали двух главных кандидатов на замену Байдену

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Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спонсоры Демократической партии США сочли губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома предпочтительными кандидатами на замену провалившему дебаты президенту США Джо Байдену в президентской гонке. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Главные спонсоры Демократической партии назвали Гретхен Уитмер и Гэвина Ньюсома своими предпочтительными кандидатами», — говорится в сообщении издания.

По словам неназванного спонсора демократов, Байден «обречен», а партии необходимо «сосредоточивать все свое внимание на том, что будет дальше».

Как отмечает Financial Times, доноры демократов по-прежнему обеспокоены состоянием Байдена и его результатами после провальных дебатов с его оппонентом Дональдом Трампом на прошлой неделе.

При этом вице-президент США Камала Харрис также входит в число кандидатов, которые, по мнению спонсоров, могут заменить Байдена.

До этого американский продюсер документальных фильмов и спонсор Демократической партии Эбигейл Дисней отказалась делать пожертвования демократам, пока президент США Джо Байден не выйдет из президентской гонки.

Ранее сообщалось, что демократы в США обсуждают не возможность, а способ замены Байдена.

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