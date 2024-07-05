Мэр пострадавшего от паводка Орска Василий Козупица ушел в отставку

Мэр оренбургского города Орска Василий Козупица ушел в отставку. Об этом сообщила пресс-служба администрации Оренбургской области в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что Козупица направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов, которое будет рассмотрено на ближайшем заседании 10 июля. Местные депутаты дополнительно назначат дату конкурса по отбору кандидатур на пост мэра Орска.

5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Это привело к затоплению целых поселков, из зоны бедствия эвакуировали тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу.

Жители Орска с протестом пришли к администрации города и высказали недовольство действиями властей в связи с затоплением. Они потребовали отправить Козупицу в отставку.

3 мая Козупица заявил, что не может уходить в отставку во время паводков.

Ранее сообщалось, как вести себя во время паводка и наводнения.