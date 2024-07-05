Посол США заявил, что сил НАТО нет в Индии

В Индии нет сил стран НАТО, однако альянс заинтересован в стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом в беседе с изданием The Hindu заявил посол США в Индии Эрик Гарсетти.

«В Индии нет присутствия НАТО, и я не знаю о таком запросе», — подчеркнул он.

Однако, по его словам, члены НАТО, «как и весь остальной мир», заинтересованы в обеспечении свободного и безопасного Индо-Тихоокеанского региона.

Как отметил дипломат, Индия проводит «больше военных учений с Соединенными Штатами, чем с какой-либо другой страной».

До этого сообщалось, что США по итогам апреля стали главным торговым партнером Индии, сместив Китай на второе место.

Ранее стало известно о планах РФ запустить в Индии производство порохов для танковых снарядов.