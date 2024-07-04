Россия планирует запустить в Индии производство порохов для танковых снарядов «Манго». Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, его слова приводятся на сайте компании.

«Рособоронэкспорт» «Ростеха» организовал производство выстрелов 3ВБМ17 «Манго» с бронебойным подкалиберным снарядом в Индии, которые предназначены для поражения бронетехники с комбинированной защитой. Проект реализуется по программе Make In India, отметили в госкорпорации.

Чемезов рассказал, что «Ростех» обладает значительным опытом индустриального партнерства с дружественными странами. По его словам, многие проекты включают трансфер технологий и обмен компетенциями, несколько были реализованы в партнерстве с Индией.

«Среди них – лицензионное производство танков Т-90, снарядов «Манго» с бронебойным подкалиберным снарядом и других систем вооружения. Для обеспечения высочайшей степени локализации выпуска снарядов «Манго» в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии», – сказал гендиректор госкорпорации.

В июне в Индии сообщали, что пока не будут поставлять РФ ракеты с совместного военного предприятия двух стран BrahMos.

Ранее индийские снаряды заметили на вооружении ВСУ.