Премьер Польши обратился к Орбану с вопросом о России

Премьер-министр Польши Дональд Туск напрямую задал вопрос главе венгерского кабмина Виктору Орбану о его потенциальном визите в Москву. Свое обращение к Орбану Туск опубликовал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Слухи о вашем визите в Москву не могут быть правдой? Или могут?» — написал Туск.

До этого Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, который может состояться в пятницу, 5 июля.

2 июля Орбан сказал, что Будапешт не стремится продолжать украинский конфликт и активно работает над его урегулированием.

Премьер Венгрии на Украине предлагал план по прекращению огня. 2 июля Орбан посетил Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи обсуждалась возможность приостановки огня до начала мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее Орбан спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине.