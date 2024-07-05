В Киеве раскрыли, что заставило Зеленского говорить о мире с Россией

Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта с Россией связаны с неудачами на фронте и уменьшением поддержки как извне, так и внутри Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по обвинениям в госизмене, пишет РИА Новости.

До этого Зеленский заявлял о намерении не продлевать конфликт и разрабатывал план его завершения в текущем году. Он также выразил готовность к посредническим переговорам с Россией.

«Не надо искать сложных ответов на простой вопрос — почему Зеленский вдруг заговорил о возможном мире. Все достаточно просто. <...> Власть оказывается уже не на гребне волны, которую сама и разогнала, а под ним, и вынуждена быстрее грести к берегу, чтобы попытаться закончить войну на своих условиях, а не по указанию извне, или <...> в результате поражения», — поделился оценкой происходящего Дубинский.

Он отметил несколько факторов, влияющих на изменение риторики Зеленского, включая поражения на фронте, недовольство населения, окончание срока полномочий, высокие шансы победы кандидата-республиканца Дональда Трампа на выборах в США и уменьшение поддержки Украины в Европе.

По оценке депутата, максимум, что сделает Зеленский — проведет выборы (до перемирия), чтобы снять с себя ответственность за произошедшее. Условием для проведения этих выборов будут не условия мира, а гарантии личной безопасности его и главы офиса Зеленского Андрея Ермака, добавил Дубинский

Президент России Владимир Путин 14 июня представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, включая признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против Москвы.

По словам президента, эта инициатива реально предполагает возможность прекращения конфликта и перехода к его политико-дипломатическому разрешению.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.