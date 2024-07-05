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Си Цзиньпин обсудит с Рахмоном планы развития отношений с Таджикистаном

МИД Китая: Си Цзиньпин обсудит планы развития отношений с Таджикистаном

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, прибывший в Душанбе с государственным визитом, планирует обсудить с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном перспективы развития двусторонних отношений с учетом современных условий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Китая.

Глава китайского государства заявил, что в ходе текущего визита планирует обсудить с президентом Эмомали Рахмоном новые стратегии развития китайско-таджикских отношений, учитывая изменяющуюся обстановку, а также обменяться мнениями по международной и региональной ситуации.

Си Цзиньпин выразил уверенность в успешном завершении визита и поднятии всестороннего сотрудничества между двумя странами на новый уровень.

«Мы имеем крепкое политическое взаимное доверие, всегда поддерживаем друг друга по вопросам, касающимся наших ключевых интересов», — подчеркнул председатель. Он также отметил, что Китай является вторым крупнейшим торговым партнером Таджикистана, активно участвует в модернизации автодороги, соединяющей обе страны, и развивает пассажирские и грузовые перевозки через пункты пропуска «Карасу — Кульма».

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