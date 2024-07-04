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Финляндия ужесточит правила въезда в страну

Финляндия планирует с 1 сентября ужесточить правила въезда в страну

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Global Look Press

Финляндия с 1 сентября 2024 года планирует ужесточить ряд норм, касающихся въезда в страну. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявления с сайта кабмина.

В заявлении правительства Финляндии отмечается, что подобные меры, которые принимаются в рамках поправок в законодательство, позволят эффективнее предотвращать уклонение от выполнения положений о въезде в страну.

Отмечается, что, согласно поправкам, в законе будет прописана каждая ситуация, при которой может быть отказано в выдаче вида на жительства, среди которых предоставление ложной информации, незаконное пребывание, незаконная работа на территории страны, а также брак по расчету.

Президент Республики должен утвердить поправки 5 июля. В этом случае нововведение вступит в силу 1 сентября текущего года.

Кроме этого, правительство планирует увеличить срок проживания в стране, необходимый для получения финского гражданства, до восьми лет с 1 октября текущего года.

До этого в Финляндии заявили о скоплении мигрантов у границы.

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