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Песков рассказал о планах Путина на пятницу

Песков: Путин в пятницу будет работать в Кремле

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в пятницу, 5 июля, будет работать в Кремле. Его слова приводит РИА Новости.

«В Кремле, президент работает в Кремле завтра», — сказал Песков.

Он отметил, что у главы государства будет насыщенный график.

«Завтра у президента насыщенный рабочий график», — отметил он.

Путин 3–4 июля посетил столицу Казахстана Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Также в беседе с журналистами Песков не подтвердил и не опроверг визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, который может состояться в пятницу, 5 июля.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица Европейского союза. Зеленский заявил, что Киев отвергает предложение премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией.

2 июля Орбан посетил Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи им предлагалась возможность приостановки огня до начала мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее Путин назвал условие прекращения огня на фронте.

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