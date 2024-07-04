Стали известны ожидания Украины от предстоящего саммита НАТО в США

Украина хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне. Об этом заявила представитель Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко в беседе с Politico.

По ее словам, Киев ожидает, что страны НАТО закрепят «неотвратимый путь» к членству республики в альянсе. Галибаренко также подчеркнула, что Украина надеется получить больше обещаний по поводу поставок оружия от союзных стран.

В то же время она заметила, что просьба Украины о вступлении в НАТО не должна исчезнуть из повестки организации, и республика ждет более серьезных шагов, чем те, которые были на предыдущем саммите в Вильнюсе.

Постпред Украины при НАТО также сочла план Дональда Трампа о завершении конфликта Москвы и Киева нереалистичным, связав соответствующее заявление с его избирательной кампанией.

До этого десятки экспертов по внешней политике призвали членов НАТО избегать продвижения к членству Украины на предстоящем саммите альянса, предупреждая, что это поставит под угрозу США и союзников и приведет к расколу коалиции. В тексте заявления утверждается, что чем ближе Североатлантический альянс подходит к тому, чтобы пообещать Украине членство в НАТО после окончания конфликта, тем больше стимулов у Российской Федерации его продолжить. В письме подчеркивается, что с существующими вызовами, которые создает Москва, можно справиться, не принимая Украину в альянс.

Ранее Зеленский выразил уверенность, что Украина не получит приглашение в НАТО.