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Зеленский уверен, что Украина не получит приглашение в НАТО

Зеленский заявил, что Украина хочет получить нечто похожее на приглашение в НАТО

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Yves Herman/Reuters

Украинские власти понимают, что страна не получит приглашение в НАТО на предстоящем саммите. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

В материале говорится, что Зеленский будет добиваться поставок систем ПВО Patriot на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе и соглашений по безопасности, подобных тем, которые Украина уже заключила с 20 партнерами, включая ЕС, Великобританию, Германию и США.

Кроме того, Украина хочет получить приглашение присоединиться к альянсу, при этом Зеленский признает, что его не будет, но он хотел бы видеть что-то похожее на это.

Это послужило бы «знаком того, что никто не боится [президента РФ Владимира] Путина и что все уверены в лидерстве США», подчеркнул президент.

4 июля газета Politico опубликовало призыв 60 аналитиков с просьбой не брать Украину в НАТО.

Ранее в Госдепе анонсировали «хорошие новости» для Украины на саммите НАТО.

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