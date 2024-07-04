Байден признал, что он «облажался» на теледебатах с Трампом

Президент США Джо Байден признал, что он «облажался» во время теледебатов со своим соперником Дональдом Трампом. Об этом стало известно из его интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму.

«Факт в том, что я облажался. Я допустил ошибку», — заявил Байден.

Первые предвыборные теледебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байдена и Дональда Трампа — прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

Во время дебатов действующий президент США допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а временами даже дрожал.

Отмечалось, что Джо Байден покинет президентскую гонку, если решение о необходимости такого шага примут его родственники и друзья.

Ранее сообщалось, что демократы в США обсуждают не возможность, а способ замены Байдена.