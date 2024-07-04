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В Кремле заявили, что на Западе и Украине еще задумаются над мирным планом Путина

Песков: на Западе и Украине еще задумаются над мирным планом Путина

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MGIMO360 TV/YouTube

На Западе еще задумаются над мирным планом президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что Киев и столицы западных стран назвали этот план ультиматумом и «полностью, абсолютно» отвергли его. Представитель Кремля сказал, что Россия считает это «недальновидным решением». При этом, по его словам, в государствах Запада и на Украине более трезвомыслящие люди могли задуматься над этим планом.

«Мы уверены, что наверняка кто-то там дозадумается», — добавил Песков.

4 июля Путин заявил, что кризис на Украине возник из-за бесцеремонной политики США и их союзников, а Россия всегда была за мирное урегулирование ситуации.

Он отметил, что предложенный Москвой план по разрешению конфликта на Украине позволит прекратить боевые действия и перейти к переговорам, если украинские власти и Запад будут готовы к диалогу.

14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее в Белом доме назвали мирный план Путина противоречащим здравому смыслу.

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