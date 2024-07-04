Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажется провальным для Киева. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал слова Владимира Зеленского о переходе в атаку после получения необходимого оружия от Запада.

«Ни контрнаступление не поможет киевской хунте, которая пришла к власти в результате госпереворота и при поддержке западных стран, ни поставленное оружие. Поможет Украине только сесть за стол переговоров. Желания, к сожалению, ни у них, ни у их хозяев нет», — заявил Красов.

Депутат подчеркнул, что любое контрнаступление ВСУ разобьется «о могучие Вооруженные силы Российской Федерации».

До этого Владимир Зеленский заявил, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется, когда Запад поставит украинской армии достаточно вооружения. «У нас сейчас в резерве 14 бригад — и они не укомплектованы. У них нет оружия», — сказал он.

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