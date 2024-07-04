Кулеба назвал причину успеха российской армии на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главной причиной успеха ВС РФ на поле боя является применение большого количества управляемых бомб. Его слова приводит LRT.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что применение подобных вооружений не оставляет ВСУ шансов на выстраивание какой-либо обороны.

До этого бывший офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что российские авиационные бомбы подрывают боеспособность Вооруженных сил Украины, поскольку их невозможно обнаружить.

«Итак, у них (россиян. — «Газета.Ru») есть эти планирующие авиабомбы, которые относятся к категории высокоточных боеприпасов. Запад до сих пор не понял, как с ними бороться. Эти штуки настолько маленькие, что их практически невозможно увидеть и сбить, поэтому они продолжают вносить хаос по всему фронту, нанося урон украинцам», — сообщил Дэвис.

Ранее Кулеба призвал Запад принять два решения касательно Украины.